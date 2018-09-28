柯P赴中有「花名冊」？ 餐敘主人呂秀蓮還原情況這樣說…

台北市長柯文哲當選市長前多次到中國，名嘴楊憲宏日前爆料，柯P曾在餐敘上自爆赴中有「花名冊」，在名冊留下房間號碼小姐當晚就會到房間去；柯文哲則反譏，智商很低的人，一直覺得別人智商也很低，直言抹黃的手段很low。（記者簡榮豐攝）

2018-09-28 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴楊憲宏日前上節目時爆料，指台北市長柯文哲多年前接受前副總統呂秀蓮邀請出席餐敘時，自爆曾到中國接受招待並有「花名冊」，在名冊留下房間號碼，當晚就有小姐送上門。對此，呂秀蓮26日接受訪問時說，當天柯文哲確實無意間講了某一些事情，讓太太陳佩琪反應有些強烈。

對於楊憲宏在節目爆料，柯文哲26日回酸，智商很低的人，才一直覺得別人智商也很低，直言抹黑抹黃抹紅的手段實在打得有點low；柯P也透露，老婆陳佩琪對此很生氣，但她是「氣那些白癡」。

呂秀蓮接受電台訪問時也證實，的確有這場餐敘，她說，上屆市長選舉時，她做東宴請有意參選的柯文哲，與其他同樣有意參選的黨內同志；她回憶，當時餐敘過程中，柯文哲確實無意間開了一些話題，他的太太陳佩琪也有一點強烈反應。

當時柯文哲到底談了哪些事才讓太座出現強烈反應？呂秀蓮堅持不願說明，但她強調「那天晚上的情況，我沒有跟任何人講」，直言她個人「不關心人家私事，只關心大是大非的事情！」

綜合媒體報導，對此，柯文哲27日晚間受訪時回應，他很討厭這種暗示的，希望呂秀蓮要講就明白的講，直言這樣聽起來很像當初的「嘿嘿嘿事件」。