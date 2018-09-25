823水災反擊吳敦義 賴清德：跳躍式的攻擊不好

行政院長賴清德25日出席立法院院會，就823中南部水災之治水機制進行專案報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-25 13:12

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德今到立法院提出「823中南部水災之治水機制專案報告」，對於國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡提到的「老天有眼」，賴清德表示，不管哪個縣市，治水都有展現效果，希望政治人物、名嘴批評時，能夠根據客觀數據，否則對治水人員不公平，也打擊社會對治水的支持。

民進黨立委賴瑞隆質詢時指出，對於中南部水災，國民黨立委批評治水無效，有不法情事，蔡令怡還說「老天有眼」，連吳敦義也附和，質疑中南部治水成效，做政治口水攻擊。

賴清德表示，這樣的說法對中央、地方每個參與治水的人不公平，對治水的辛苦應要感同身受，淹水不要馬上否定，這幾年的治水沒有達到百分百防災 但有達到減災功能，高雄市15座滯洪池，在823時蓄了幾百萬噸的水，如果沒有滯洪池，幾百萬噸水會淹到社區裡，治水是中央地方合作、政府民間合作、朝野也應合作。

賴清德說，吳敦義是前任行政院長，他不方便評論吳，但事實是，治水是橫跨多位總統，朝野不同時代，吳在前總統馬英九任內擔任過行政院長，也曾執行過治水預算，應該很清楚，比較吳過去擔任高雄市長時期，高雄市每遇大雨、颱風淹水的情況，不難從客觀情況看出來大家的辛苦是有成果的。

賴清德表示，南台灣民眾淹水已經很辛苦了，社會各界要避免讓淹水民眾受到二度傷害，高雄5千多處道路問題，可看出雨量之大，對城市的衝擊多深 ，高雄是工業城市，重車比率頻繁，對道路使用較多，產生這樣的結果社會應要理解，不要站在政治角度看到南台灣淹水，就說錢丟到哪裡去了，不願了解，應用客觀數據做討論，對後續治水精進才有幫助，否則每次都是跳躍式的攻擊並不好。

賴清德指出，不管在哪個縣市，治水都有展現效果，希望政治人物、名嘴、特定人士批評時能根據客觀數據，媒體報導也能根據客觀事實，否則對治水人員不公平，也打擊社會對治水的支持。

賴清德也說，治水已有相當長的時間，他已請經濟部長沈榮津規劃，明年舉行治水檢討會議，中央、地方、學者、民眾提供當地經驗，從明年開始做全盤性檢討。