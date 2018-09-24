談促轉會爭議 蔡焜霖：國民黨是需要被追究責任的對象

88歲高齡的白色恐怖受難者蔡焜霖表示國民黨應該摒棄成見，共同合作找出真相。（資料照）

2018-09-24 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕行政院促進轉型正義委員會前副主委張天欽日前被爆出錄音檔，將促轉會自比為「東廠」，引發社會熱議，國民黨則屢屢批評促轉會的公信力蕩然無存、應該廢除。50年代的白色恐怖政治受難者蔡焜霖近日受訪時表示，國民黨是需要被追究責任的對象，應該摒棄成見，跟其他人一起合作，一起找到真相。

根據《上報》報導，現年88歲的白色恐怖政治受難者蔡焜霖受訪時表示，促轉會的爭議，讓國民黨大動干戈，但國民黨是需要被追究責任的對象，過去的加害者現在卻說自己是受害者，「這樣對嗎？」更認為國民黨應該摒棄成見，需要跟其他人一起合作，一起找到真相。

蔡焜霖1930年出生於台中，台中一中畢業後，在清水鎮公所擔任事務員，被指控參加讀書會非法組織，判處10年有期徒刑，褫奪公權7年，成為白色恐怖時期第一批移送綠島關押的政治犯。

提及轉型正義，蔡焜霖說，當促轉會成立時，他也表示期待。而促轉會都已經踏出一步了，應該要持續下去，不應該被內部會議的風波影響，蔡焜霖表示，政治受難者會支持促轉會，希望國民黨要摒棄成見，幫助政治受難者找到真相。