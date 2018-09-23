高思博批綠：能源政策荒謬 黃陣營：放棄家族能源事業再說

國民黨台南市長參選人高思博。（資料照）

2018-09-23 15:02

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博今天抨擊民進黨能源政策荒謬，要求民進黨「醒醒吧！沒有乾淨煤！別讓嫦娥笑我們髒！」民進黨台南市長參選人黃偉哲發言人蔡旺詮則呼籲高思博不妨先放棄家族壟斷的大台南天然氣事業再來評論能源議題。

高思博陣營表示，中選會持續刁難反空汙、以核養綠等公投案，顯見能源政策是民進黨不敢面對的重大施政謬誤。為了一個空洞而反智的「非核家園」政治口號，執政黨不惜犧牲全民健康，也要啟用大量燃煤以掩蓋台灣缺電的事實；此外，歐美商會皆不只一次指出，供電不穩將是台灣工商發展最大阻礙。

高陣營表示，對於台灣中南部燃煤電廠火力全開、空汙嚴重，單論民進黨上台至今增加火力電廠就已經讓各界吃不消，每位民眾抬頭看天空時灰濛濛一片的心情，不言可喻。

高思博表示，蔡政府無需抹殺核電對台灣的貢獻，更不應反智的製造恐核症候群。就連日本政府在揮別福島核災陰霾後，也早已恢復核電供應。這是主流國家的「以核養綠」，民進黨不想想嗎？

高思博說，我們鄭重呼籲，民進黨政府不要閉門造車、意識形態誤國，這世上至今找不到行政院長賴清德所說的「乾淨的煤」。中秋將屆，請不要因為空汙加劇而讓嫦娥笑我們髒。請務實面對台灣的下一代與競爭力，道歉悔改不可恥，可恥的是明知錯了卻繼續錯到底的人！

黃偉哲競選總部發言人蔡旺詮表示，高思博的能源政策是紊亂而矛盾的，一方面主張「以核養綠」，卻多次公開批評太陽能發電、風力發電等再生能源，簡直不知所云。

蔡旺詮說，高思博不妨先放棄家族壟斷的大台南天然氣事業再來評論能源議題，希望他對市政多用點心，希望他對市政多用點心，不要連台南有T-Bike都不知道。