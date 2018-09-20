韓國瑜發表競選主視覺Logo 高麗菜搭斗笠

2018-09-20 11:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天發表競選主視覺Logo，是高麗菜搭配斗笠，他強調自己是賣菜出身，君子不能忘本。找高麗菜做為Logo，是因為「與菜有感情、接地氣，不忘記自己的根」。

韓國瑜的競選主視覺Logo，是一位22歲女設計師替他設計，今天在國民黨高雄市黨部發表，現場也搬來65顆高麗菜，韓國瑜說，這意味選戰進入倒數65天。

Logo以高麗菜搭配斗笠，整體看起像個高雄的「高」字，韓國瑜強調，這象徵高雄本土精神奮發向上，也象徵他有決心當選後，將高雄的農產品、水產品、畜產品還有花卉，大量外銷。

Logo下方則有「賣菜郎CEO」的字樣，韓國瑜表示，高雄市需要一位CEO市長，賺錢賺錢再賺錢，「賣菜郎CEO」就是他。

國民黨立委許淑華與南投縣民間鄉農民，今天也攜帶20箱的薑黃茶包，南下高雄為韓國瑜加油打氣。

另針對他與陳其邁的民調接近，韓國瑜受訪時表示，他從選戰開打以來，就認為這是一場非常接近的選戰、55波的選戰，這禮拜公布的民調，都在誤差範圍之內，也就是3％左右，「這是沒有誰領先、誰落後的問題」，大家都必須更努力去衝刺。

韓國瑜強調，兩個主要候選人的選票愈來愈接近、論述愈來愈清楚，對高雄市民也是一個福氣，「不像過去一面倒，那種選舉根本不是民主政治的精神」。

他說，這次選舉對高雄市民是比較好的現象，兩黨都必須用盡吃奶的力，爭取更多廣大市民的支持。