前瞻加持 洪國浩力推南投鐵道躍國際

民進黨南投縣長候選人洪國浩（左）參與南投深度鐵道推廣說明會，並和與會的民眾討論觀光政見。（記者劉濱銓攝）

2018-09-19 19:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長候選人洪國浩，今在黨籍立委蔡培慧的邀集下，與交通部、台鐵局、鐵道局、公路總局，以及觀光局等人員出席南投深度鐵道觀光推廣說明會，會中洪認為，南投集集鐵道是充滿深度與人文歷史的觀光資源，透過前瞻計畫的加持，配合他提出的「南投鐵道觀光祭」，可望能讓南投鐵道觀光邁向國際。

與會的交通部次長張政源說，集集鐵道支線的前瞻計畫，有鐵道改善，以及延伸高鐵兩部分，目前計畫都已送交國發會，只要核准就能執行，對於支線的未來，將朝在地化、觀光化、國際化發展，意即硬體建設與地方配合，鐵道改善則需結合觀光需求，打造一條從高鐵至日月潭的觀光廊道，並進一步與國際接軌，吸引外國遊客，才能讓支線成為國際級的觀光鐵道。

洪國浩表示，在南投「火車好多節」停辦後，他便思考如何振興鐵道觀光，因而催生「南投鐵道觀光祭」的構想，藉由串聯各站，規劃一年四季都能遊玩的鐵道旅行，並在暑假旺季，聯合舉辦大型鐵道祭，打造成國際級盛會。

尤其集集支線沿途行經名間鄉濁水站，集集鎮的龍泉、集集站，以及水里鄉的水里、車埕站等，透過凸顯各站特色，將轉運樞紐、窯業、綠隧、老車站、水里溪、木業等特色發揮出來，吸引遊客停留與過夜，才能帶動地方觀光發展。