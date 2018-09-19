扁拒柯見姚是搶得先機？ 姚文智：就看大家怎麼解讀

2018-09-19 16:59

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天上午前往高雄探望前總統陳水扁，並邀請陳擔任「選舉及未來市政最高顧問」，陳也當場允諾，而市長柯文哲也傳預計在明天見陳，陳也表明不見柯。姚下午返回台北受訪強調，陳在1994年北市三足鼎立的選戰下勝出，也是20多年來最好的台北市長；談到是否比柯早一步搶得先機，姚笑說，就看大家怎麼解讀。

姚文智今天下午返回台北舉行銀髮政策記者會，會後聯訪談到今早至高雄拜訪陳水扁一事，姚文智表示，早上拜訪陳，就邀請對方擔任選舉及市政的最高顧問，選舉上，陳在1994年北市三足鼎立下，創造勝選佳績；市政方面，陳在4年市長任內民調滿意度高達8成，外界當時覺得北市建設脫胎換骨，奠定民選市長改革城市的好典範，當時被譽為「綠色執政，品質保證」，陳是20多年來最好的台北市長，因此希望可跟他學習請益。

對於國民黨質疑此舉違反陳的保外就醫規定，甚至形容姚是「找貪污犯請益」，姚文智說，請陳當顧問，也就只是請益聽取意見，陳也沒有要出席活動、公開演講，更沒有拿酬勞，外界質疑恐怕是想太多了。

談到不見柯文哲卻願意見自己，是否象徵更能鞏固泛綠支持者？姚說，最重要還是市政推動，當年陳如何改變大家過去詬病的官僚文化，如何讓北市更有創意、活力，讓公務體系動起來服務市民，陳為人稱道的是，讓所有人到區公所都可以奉茶，這份精神才是真正要從他身上學習之處。

姚也提到，這20多年來的台北市長，雖然嘴巴說要改變台北，但是不只改變有限，格局也有限，希望阿扁市長創造的典範，能夠協助我們。

至於選前之夜或最後造勢場合，陳水扁都不會出席？姚說，我們沒有這樣的規畫，也知道陳現在的狀態，大家不用想這麼遠，我們純粹就陳過去經驗，一方面探望他，一方面也學習他過去經驗，希望陳指導我們幾招，尤其是這幾年市政，讓我們感覺一灘死水。

談到原先柯文哲傳出會在明天拜會陳，自己卻剛好挑選今天拜訪陳，是要跟柯比拚，代表搶得先機？姚說，看大家怎麼解讀，選舉就是大家努力爭取支持，剛好就是約今天。

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