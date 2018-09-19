申領中國居住證 邱垂正：研議限制擔任公職

2018-09-19 10:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國9月發放台灣居民居住證，陸委會副主委邱垂正今天接受廣播專訪時表示，居住證已高度趨近取得中國公民身分，中方藉此破壞我單一戶籍制度。陸委會將建立申報登記制度，也正在研議，限制申領居住證國人擔任公職與機敏性職務的權利。

邱垂正說，中方雖說居住證只是在當地生活的便利措施，「但我們認為沒有那麼簡單」。從核發的台灣居民的居住證樣式、圖徽及編碼，幾乎跟中國居民的身分證完全一樣，也有類似戶口的管理，十分嚴密，包括經濟與交易行為可能都會被掌握。

邱垂正指出，居住證實質上已高度趨近取得中國公民身分，明顯是中方用來衝撞「兩岸人民關係條例」。單一戶籍制是區分兩岸人民，非常重要的機制，只要在中國申請戶籍，就要註銷我方戶籍，中方透過居住證破壞掉這個機制，會造成我方安全管理的問題。

邱垂正說，若從國家安全角度，必須從政策面與法制面做出「安全防線」，有效降低中國可能對台的操作。目前陸委會將採取申報登記制度，申領居住證的國人回到台灣補登記，希望讓申領居住證的人回台申報登記成為義務。

對於是否對申領居住證台人「除籍」，邱垂正解釋，因為居住證未必是國人自己願意申請，中方可能透過半強迫半籠絡方式推動，而除籍的做法與處分，可能將國人一刀往外推，必須理解在陸台人的感受。

他表示，對於申請居住證者，擔任公職或機敏性機關的職務有些限制，「我們也正在研議」，整個配套措施，近期積極作業中。而維護國家安全與利益最重要，但同時也要確保中生或國人的權益與福祉，陸委會會找到最大公約數與平衡點，提出修法，送到立院審議，建構一個安全防護網。