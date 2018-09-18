「台灣將成印度學生首選地」新南向政策獲印媒讚賞！

台灣新南向政策吸引印度學生來台就讀。圖為吳鳳科技大學5位印度學生參加PTC Creo Parametric建模設計大賽獲獎。（資料照）

2018-09-18 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣新南向政策吸引印度學生來台就讀，預計未來幾年印度學生將會達到1萬人，印度媒體認為，台灣的研究工作優異且多產，每年取得最多專利權的國家，成為印度研究生留學的首選地之一。

《印度時報》（Times of India）教育專刊（Education Times）主編斯里瓦斯塔瓦（Priyanka Srivastava），他月初來到台灣訪問，參訪台北科技大學、台北醫學大學、交通大學和清華大學等學校，並且專訪了教育部政務次長姚立德。

報導提到，台灣的研究工作優異且多產，每年以最多專利權的國家為榮，吸引了許多印度人，台灣很快就會成為印度研究生的留學首選地之一。這必須歸功於台灣近來推動的新南向政策，這項政策以東南亞和南亞國家為戰略合作夥伴，研究學者與學生之間的連結將日益增加。

姚立德告訴《印度時報》，指印度是新南向政策的重點國家，台灣希望與印度政府的合作更加密切，期盼看到台灣未來有更多的印度學生，預計可以在2020年以前成長20%，以目前在台灣約有1500名印度學生，未來幾年目標成長到1萬人。