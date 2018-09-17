「馬系」監委調查報告成傅崐萁上訴理由 遭質疑干涉司法

2018-09-17 07:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁涉炒作合機股票案全案判刑八月定讞，不過，傅崐萁日前發表聲明表示，他拿監察院的調查報告呈送最高法院，最高法院理應發回更審，但竟駁回上訴定讞，創司法惡例。對此，監察院在第一時間澄清否認，但新監委透露，「馬系」監委確實在傅崐萁官司尚未定定讞前，提出調查報告，成為傅崐萁補充上訴理由，「如此干預司法審判，這中間難道沒有問題？」

監委劉德勳上月在監院司法及獄政委員會提出「涉違反證券交易法案件而獲有罪宣告並諭知沒收之判決」調查報告，且在會前1、2天才提出，臨時加列在委員會最後一案。

新監委說，調查報告通篇沒有「傅崐萁」3個字，不會讓人想到與「合機案」有關，更未提到案件尚未定讞；大家看到傅崐萁聲明後，一頭霧水，後來分工查遍近期的調查報告，才發現就是劉德勳上月提出的案子。

與會監委表示，當天司獄委員會為年改釋憲案是否需要聯席的程序問題，爭論4個小時，對其他案子並未有太多討論，而劉德勳的提案也照案通過，並函請司法院檢討改進。不過，仔細檢視後發現，該案調查「審判筆錄所提示的證據資料是否與言詞辯論程序相同」，但證據提不提示已涉及審判核心，調查報告還被傅崐萁拿來當作補充上訴理由，「這難道沒有問題？」

另名監委也強調，當初立案主旨提到，「審判長並未就該沒收部分進行證據調查」，光是案由就有很大問題，因為這部分可以做為官司上訴理由，「監院怎可立案？這根本是替人寫書狀，當人家的律師，介入司法紛爭，混淆監察權與司法權。」

司獄委員會召委蔡崇義解釋，尚未定讞案件，只能就法官或檢察官的「個人行政違失」部分調查，至於案件訴訟本身、審判程序雖可查，但最好等確定後再查；若要查，也要等定讞再結案，否則有干涉審判的疑慮，讓被告可當答辯狀提給法院。不過，他也說，既然是司獄委員會通過，他身為召委，非常自責。

劉德勳解釋，陳情案件指高院在開庭過程中，院方提示證據只有11項，審判長口頭也只有提11項，而判決書則卻載為12項證據，調查報告完全未涉證據內容，更未涉證據能力，當然沒有涉及審判核心、干預判決的問題，而調查意見僅對司法院提出，完全未涉審判的高院或最高法院。