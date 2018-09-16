為子弟兵林于凱站台 黃國昌：一起打造新政治！

時力三民區市議員參選人林于凱（左1）今舉行競選辦公室開幕，時力黨主席黃國昌（左2）授予「透明議會芭蕉扇」。（記者方志賢攝）

2018-09-16 16:16

〔記者方志賢／高雄報導〕時代力量高雄市三民區市議員參選人林于凱今舉行競選辦公室開幕，時力黨主席黃國昌授予「透明議會芭蕉扇」，他期許林于凱加入改革團隊，一起推倒舊政治高牆，為打造新政治而共同努力，這也是時代力量2018參加地方選舉最重要的意義。

時代力量下屆高市議員選舉共推出3位參選人，分別三民區林于凱、鳳山區黃捷及左營楠梓的林子盟。林于凱今舉行三民區競選辦公室開幕茶會，黃國昌、時力秘書長陳惠敏、民進黨市長參選人陳其邁及市議員吳益政等都到場跨黨派力挺。

黃國昌說，第一次與林于凱見面，林拿著自己寫的「公門菜鳥飛」的書，書的內容談他在公務部門所見情形，對於這樣一個年輕、充滿理想性的公務員，想的不是如何循公務體系往上爬，而是如何讓體制注入活水，更有活力、創意，如何改革？讓人感到「驚艷」。

黃國昌說，要進入公務部門的考試很不容易，林于凱竟然要離開公務部門，這是非常大的決定，原來他希望走入政治，結合社區民眾、NGO朋友，一起把豐沛社會力引入政治部門內，引領改革。

黃國昌表示，林于凱後來到其立院辦公室任職，從他工作表現，反映出他是個有正義感年輕人，對很多事情觀察入微，對資料能有系統整理，並在政策改革上，做出重大的建議。

黃國昌說，高雄充滿人情味、溫暖，要讓高雄繼續往前走，希望更多像林于凱這樣優秀年輕人留在高雄，他肯定民進黨高雄市長參選人陳其邁長期為國會改革、立法努力，未來高雄若有新一代政治人物帶領行政部門往前進，更重要讓新一代政治人物進入市議會協助推動市政，也扮演理性監督力量，對高雄未來發展佔有絕對重要地位。

林于凱是中山大學碩士，中山生物科學系副教授汪海晏、中山社會系副教授萬毓澤也到場聲援，兩人表示，希望高雄的地方政治能出現一位有學術訓練、高度瞭解生態保育、環保、動保、公職體系的政治人物來為民服務，林于凱獲得許多年輕人支持，但以往年輕人投票率較低，希望三民區的年輕人別忘了11月24日出來投票。