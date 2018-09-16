陳其邁首度為時力高市議員參選人站台。（記者王榮祥攝）

2018-09-16 11:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁，今天現身時代力量高市議員參選人林于凱競選總部開幕式，這是陳其邁首次為民進黨籍以外的參選人公開站台，他強調只要理念、價值一樣，即使黨派不同，都願幫忙加油。

陳其邁表示，時代力量高雄黨部成立時（三民區延慶街），他就曾到場致意，這次情況也一樣，主要是因為林于凱、林子盟、黃捷等時力高市議員參選人，推出的政策理念，都是改革的重要力量。

他認為理性的監督力量如果進入高市議會，會讓城市更進步，作為高雄市長參選人，對於理念價值一樣的參選人，都願給予支持、幫忙加油。

陳其邁還透露，以前在立院時，跟時力有很多愉快的「合作」經驗，證明即使黨派不同，對進步價值看法若一致，也可以一起努力。

時力主席黃國昌、秘書長陳惠敏今也到場力挺時力子弟兵，黃國昌不諱言與陳其邁的互動默契，並對陳其邁接下高雄市政重擔表達高度期待。

他同時指出，高雄發展到現在孩有很多挑戰，議會需要年輕新生代力量注入新活水，相信未來在陳其邁領導下，高雄市政會發展更好，也希望把時力3位優秀市議員參選人送進議會，站在人民立場進行理性監督。