洪耀福稱張天欽「練肖話」 蔡令怡轟：這叫組織策劃

2018-09-15 17:51

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國民黨主席吳敦義的夫人蔡令怡，今天下午幫嘉義市長參選人黃敏惠站台時，針對促轉會前副主委張天欽因召集會議涉及「打侯」言論一事，批評民進黨秘書長洪耀福以開會「練肖話」輕輕帶過，蔡令怡向在場的婦團志工說：「這不是練肖話，叫組織性、策劃性的事！」

蔡令怡說，全世界以速度在競爭，有人說台灣藍綠惡鬥，但2年來，國民黨什麼東西都被剝光了，是國民黨每天被鬥，「打侯」即是一例；國民黨在選戰很辛苦，唯有靠人民認清誰領導得好，國民黨不會去鬥人家，國民黨是讓台灣有未來的政黨，年底選舉國民黨參選人當選越多，對台灣營造和諧社會有幫助。

蔡令怡身兼藍天志工團總召集人，今天下午出席國民黨嘉義市黨部在大同技術學院舉行的「2018女力向前 愛在藍天活動」婦女會挺黃敏惠授旗儀式，高雄市長參選人韓國瑜也到場為黃敏惠加油打氣。

韓國瑜說，南部人的思想要打開，不要再泛政治化了，搞意識形態能當飯吃嗎？為了賺錢養下一代，現在應該要發展經濟，一起將南部城市都串起來，就能變成一串閃亮的珍珠；韓國瑜說，他與黃敏惠若雙雙當選，嘉義市和高雄市要城市合作，認真打拚讓經濟起飛，讓人民好生活。

黃敏惠說，嘉義市目前國外旅客成長緩慢，急需積極主動出擊，高雄市有特色海港、嘉義市則有林業文化與庶民小吃，兩個城市共組國際隊，到國外聯合行銷觀光，要把人找進來，來嘉投資！