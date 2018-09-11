統促黨慣犯李承龍暴力潑漆 立委：警政署應強力掃黑

中華統一促進黨人士昨突襲日本台灣交流協會丟擲油漆球。（翻攝自白色豪門企業臉書）

2018-09-11 12:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「中華統一促進黨」成員李承龍、邱晉芛等5人因慰安婦銅像問題，昨日至日台交流協會抗議，脫序對著協會及員警潑漆，被警方逮捕移送北檢偵辦，以5萬元交保；對此，民進黨立委痛批，統促黨一再暴力犯罪，內政部警政署應強力掃黑治平，不容偽裝成政黨的黑幫繼續作亂。

據警方調查，台南烏山頭水庫八田與一銅像去年4月15日慘遭斷頭，統促黨成員李承龍事後坦承犯案，一審判刑5個月；2017年5月28日，李承龍、邱晉芛再度犯案，狠砸2尊放在北投逸仙國小的日本狛犬。

今年3月，統促黨李承龍一行人欲闖總統蔡英文父親蔡潔生墓園，所幸警方及時攔截，墓園才未被人驚擾；但8月下旬，統促黨又將設有慰安婦銅像宣傳車，一連幾天停在日本台灣交流協會馬路上抗議，昨日更公然潑漆破壞日本外館。

立委賴瑞隆表示，統促黨長期以來針對特定對象，假借政黨名義，以暴力方式犯罪，遠超出言論自由範圍，警政署應該強力介入，以組織犯罪方向偵辦，不容脫序行為一再上演。

賴瑞隆指出，統促黨背後疑有特定資金支持，資助在台灣社會作亂，這些人不斷以違法行為公然挑戰公權力、破壞歷史文物，更超出台灣民眾所能接受範圍，這顯然背後是有對象的，國安單位應嚴加查明。

賴瑞隆批評，諸如幫派恐嚇、威脅行為，警政署應更積極查辦，不能一再讓暴力事件重演，讓民眾生活在暴力威脅中，這嚴重傷害台灣民主制度，警政署、國安單位應負起責任。