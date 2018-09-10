刑警經驗帶到推都更 侯友宜：我有執行力、協調力和魄力

國民黨新北市長參選人侯友宜在板橋區百壽介壽市民活動中心，和里民座談當地都更議題。（記者李雅雯攝）

2018-09-10 21:26

〔記者李雅雯／新北報導〕〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天下午近4點前往板橋區百壽介壽市民活動中心，和里民座談當地都更議題。侯友宜談及自己有數十年刑警、警大校長、警政署長經驗，具備的就是執行力、協調力和魄力，在兼具居住安全、公共安全和居住正義等三條件下，都更過程中的住戶溝通就是有賴政府的執行力、協調力和魄力來解決。

侯友宜近期主打政見「都更3箭」，內容分別為第一箭：捷運蓋到哪裡、都更做到哪裡；第二箭：交通主要幹道兩側老舊房屋都更、調高基準容積：第三箭：針對危險老舊建築都更，有居住安全、公共安全疑慮部分，從寬認定危險老舊建築界定。

侯友宜今在座談會上表示，百壽里、介壽里是板橋區中的黃金土地、精華地區，鄰近捷運站、主要幹道，在大樓旁側仍可看到許多待都更的老舊房屋，公共安全上已有潛在風險，負責任的市長就是要創造安居樂業的地方，鼓勵該兩里「沉默的聲音要站出來說話」，遇到不同的意見可以由政府來做好溝通、協調。

「我這次競選口號就是安居樂業」，侯友宜認為，創造一個安居樂業的居住環境，政府一定要有協調力、執行力和魄力，自己擔任刑警數十年，再到校長、署長，證明自己具備了執行力，協調力和魄力，是會做事情的人。