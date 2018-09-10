科學園區公會挺林智堅 沈國榮出任科技後援會會長

新竹科學園區有13萬從業人員，爭取園區的認同和支持是新竹市長參選人重要的關鍵和指標。（記者洪美秀攝）

2018-09-10 19:10

［記者洪美秀／新竹報導］繼新竹市農漁會表態支持林智堅連任，台灣科學工業園區科學工業同業公會現任理事長沈國榮，也應允出任爭取連任的新竹市長林智堅競選團隊的科技後援會會長，而新竹科學園區科學工業同業公會的支持與認同，已成為新竹縣、市長參選人爭相爭取的關鍵性單位。

據了解，沈國榮除表態同意出任現任市長林智堅的科技後援會會長，還與聯電副董事長宣明智聯名，早在5月許多參選人動向還未明朗，就寄發竹科各企業主一封公開信，表達公會在今年新竹市長選舉唯一支持林智堅、新竹縣長選舉支持楊文科。

新竹市長選舉呈現三雄並起，林智堅目前仍以市政工作為重，不過，包括想捲土重來的國民黨市長參選人許明財已請前總統馬英九加持陪著到市場拜票，而現任新竹市議長謝文進，也開始在各地成立社區後援會已大動作拜票好一段時間。

林智堅在獲得新竹市農會理事長陳全桂、新竹區漁會理事長彭木生同意出任農業及漁業後援會會長後，又進一步得到台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長沈國榮的支持，出任科技後援會長。

園區公會：新竹縣支持國民黨楊文科

沈國榮還曾與宣明智、公會監事長謝其嘉、副理事長李金恭等，聯名寫信給竹科企業主，表明力挺林智堅；在公開信中提到，新竹縣、市因為新竹園區在全球的知名度及影響力，戰略位置重要，必需有好的地方政府領導人，因此台灣科學工業園區科學工業同業公會，將公開支持新竹市的林智堅、新竹縣的楊文科為年底的市長、縣長。

據悉，新竹科學園區從業人口達13萬人，每次選舉都是兵家必爭的對象，能獲得竹科人的認同與支持，等於是打了一劑強心劑。

林智堅除獲台灣科學工業園區科學工業同業公會認同，4年來也積極與園區管理局和各企業互動，除在工商登記、產業行銷，以及改善交通、提供園區人減壓生活環境等各方面，獲得不少園區民眾的認同，如今再提出「竹科X」、「大車站」、「大新竹輕軌」等計畫，也希望爭取園區企業的支持。