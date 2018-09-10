徐定禎總部轟徐耀昌 任用涉貪鎮長當工策會高官

2018-09-10 12:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎競選總部今早開記者會，質疑前通霄鎮長徐永煌去年因貪污罪一審判決18年半，同年3月1日遭停職，但不到半個月就獲縣長徐耀昌派任為苗栗縣工商發展投資策進會副總幹事，痛批徐耀昌「膽大妄為、把苗栗人當笨蛋」，竟任用貪污犯擔任9職等高官，爽領公帑年薪破百萬，將向地檢署告發。

工策會總幹事李政峯回應，工策會為縣內招商重要單位，聘用徐永煌是為借重其人脈及能力，且人事任命也經委員會同意通過，而上月徐永煌因個人生涯規劃考量離職。至於針對徐永煌涉貪卻仍可轉任高官，李政峰強調，案件尚未經法院判決定讞，人人都有同等機會，委員會著重其能力，並未特別考量私德疑慮。

前工策會總幹事、徐定禎競選總部發言人李京勳表示，徐耀昌因涉入棄土圖利案一審遭判刑9年，與徐永煌「惺惺相惜」，去年2月17日徐永煌一審貪污罪遭判18年半，3月1日遭解職通霄鎮長，但於同月14日就獲徐耀昌派任為工策會副總幹事，直至今年8月16日疑為登記參選議員才辭職。

李京勳砲轟徐耀昌私相授受，晉用涉貪親信徐永煌擔任高薪重要職務，「難道苗栗沒人才嗎？」李強調，工策會攸關工商發展推動與決策的重要單位，預算全額由縣府編列，人事花費皆取自民脂民膏，而擁有任命權的徐耀昌竟派任操守有問題的人，「令縣民蒙羞，淪全國笑柄。」

徐耀昌競選總部發言人林佛樹表示，因人事任免屬縣府職權，故委由縣府回應；苗縣府行政處長古雪雲則指，工策會非府內編制單位，對人事任免並不清楚；工策會總幹事李政峯則強調，雖縣長兼主任委員有人事派任權，但仍須經委員會通過，依才晉用。