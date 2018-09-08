吳音寧嗆不當政治提款機 柯P：我們才是被消費

吳音寧昨在臉書說「不希望成為誰的政治提款機」，柯文哲無奈回應，「我們是被消費的，每次站在議會被罵的是我。」（記者廖振輝攝）

2018-09-08 11:08

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午赴指南宮出席活動，再度被媒體不斷詢問，與台北農產運銷公司總經理吳音寧之間的爭議。就吳音寧昨臉書稱「不希望成為誰的政治提款機」一說，是否暗示柯文哲在消費吳音寧。柯文哲無奈回應，「我們是被消費的，每次站在議會被罵的是我。」

對於吳音寧再次透過臉書發文，稱「不是誰的政治提款機」。柯文哲表示，講這個都沒有用，他的態度是這樣，他們不需要解釋問題，只需要解決問題，140億元的（第一果菜批發市場與魚類市場改建）工程，希望一蓋就是50年，所以有問題就進來講，很奇怪，「我們又不是沒有管道給妳。」

柯文哲也重申，星期一台北市政府將召開雙首長會議討論，就大家進來，但工程上還有很多考量，合理的他們都會接受，但不是妳講得百分之百他們都得接受，就是大家再討論一遍。

另就吳音寧稱，重大議題的討論，沒有體制內外的問題？柯文哲一陣沉默後說，通常是體制沒辦法解決，才從外面搞陳抗什麼的，如果可以體制內解決，就要體制內解決，更何況妳（指吳）是體制內的人。

媒體追問，是否在消費吳音寧？柯文哲回稱，「耶，我們是被消費的，每次站在議會被罵的是我。」

此外，就柯文哲口中的市府專業團隊，昨於市議會總質詢期間，議員提問市場改建坪數等問題，檯上各局處首長答不出問題的狀況，柯文哲是否火大？柯文哲回應，一般當老闆的、越長官的，常常都搞不清楚細節，不過那還是不對，因為這是重大議案。

柯文哲說，很多市場問題問市長，他也不知道，有時候問工務局長幾坪，也不見得工務局長知道，但到新工處長或市場處長的層級，這個還搞不清楚，當然會想說你在搞什麼，所以長官不見得熟悉每一項業務，但越熟悉越好，

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