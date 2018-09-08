馬英九2個月4度到桃園 敬軍路跑大談兩岸關係

馬英九（左三）與陳學聖（右）連袂出席敬軍路跑活動。（記者許倬勛攝）

2018-09-08 08:36

［記者許倬勛／桃園報導］前總統馬英九近2個月4度造訪桃園，拉抬選情意味明顯，今天清晨6點他在桃園石門水庫參加榮耀九三敬軍路跑與藍營市長參選人陳學聖連袂出席，他表示，兩岸關係從「送砲彈」到「送自來水」改善不少，深信終能和平共處。

馬英九起跑前致詞又提老笑話，自稱跑步40餘年經驗豐富，人多路窄，要注意秩序，最重要的是跑者「不可跑比我快，否則算超速；不要比我慢，否則算妨礙交通」，語畢引起現場一陣騷動，不少人埋單大笑。

馬英九展現親和力，跑友們要求合照、簽名有求必應，招牌笑容掛臉上從未間斷，台下群眾排隊等候，花了近30分鐘合影同框，險延後比賽時間；馬英九此次僅牛刀小試，挑戰4公里項目，自認游刃有餘。

今天路跑以紀念八二三砲戰為主題，現場有近千名現役、退役的國軍官兵，馬英九說，國軍是維持繁榮和幸福的重要角色，他8年任內共290次到部隊訪視、勉勵，非常重視國軍權益，「國雖大，好戰必亡；天下雖安，忘戰必危」，強調不求戰但是不能不備戰。

馬英九說，60年前中共與台灣相互毀滅，到金門缺水靠廈門援助，可見情勢緩和許多，從3年前在新加坡「馬習會」就可略知一二，用和平的方式找到消彌爭端的解答。

馬英九避談軍改、選情局勢，面對媒體訪問匆匆離去、準備熱身，陳學聖則是義憤填膺，表示國軍應無黨派之分，盼小英政府能重視軍人權益。