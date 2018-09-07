傅崐萁「千年不壞」地磚3年就壞 劉曉玫：提早997年破功

花蓮縣長候選人劉曉玫今開記者會批評說，使用同樣花崗岩地磚的東大門夜市開幕才3年，就出現多處地磚龜裂。（記者王錦義攝）

2018-09-07 18:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府規劃將耗資6億多元在花蓮市區鋪設1.2公里的「日出觀光香榭大道」，縣長傅崐萁在議會曾說過地磚「千年不壞」。花蓮縣長候選人劉曉玫今開記者會批評說，使用同樣花崗岩地磚的東大門夜市開幕才3年，就出現多處路面龜裂損壞，提前了997年報銷。

「未來還要繼續浪費公帑嗎？」劉曉玫說，將耗資6億多元的日出香榭大道，傅崐萁堅持使用花崗岩黑白地磚，縣府需自籌3億多元地磚經費，過去數度被她質疑浪擲預算。去年5月傅崐萁更在議會說：「這建設百年、千年不會壞，若算1000年，每年成本約40萬」。

劉曉玫質疑說，過去耗資近2億元鋪設的東大門地磚，部分地磚目前已經有裂痕、缺角、還有水溝蓋直接斷裂，已被悄悄替換成鐵片，還刻意漆上地磚顏色，試圖掩人耳目。更有多片地磚鬆動，腳踩上去會晃動作響；以及地磚高低落差超過3公分，若有小朋友不慎踢到，將跌倒濺血。

「東大門夜市2015年7月高調開幕至今才3年，地磚就已毀損，早了997年破功！」。劉曉玫說，如此造價昂貴的日出香榭大道，竟也成為國民黨縣長候選人徐榛蔚的政見，這種石材地板，在夏季被曬的相當滾燙，這麼熱的街道，誰會想要好好逛街，坐在室外喝下午茶？日出香榭大道只是一個華而不實、浪費公帑的泡沫。

對於劉曉玫的指控，縣府建設處回應指出，米崙斷層與東大門夜市緊緊相依，強震帶來的位移，讓地磚與地磚間被拉開，實屬正常，若要修復夜市裡全部位移的地磚，預計經費須2000萬元，日前曾向中央尋求補助，但中央僅核定200萬，事後也開放民間招標，但已流標3次，目前正進行第4次招標作業，仍在努力中。

傅崐萁去年5月在議會回答議員質詢時說，日出大道花6億多，等於1公里約4億多，若算1000年不會壞，4億這一年成本40萬，但能帶來花蓮的軸線翻轉，整體的都市形象，帶來的觀光收益，這是從之前東大門夜市的成功經驗可以看到的。

傅崐萁去年也在臉書寫過，過去台灣政府一直有著不管是怎樣的工程，總是年年修整，年年申請修復預算的問題，東西永遠修不完，款項永遠請不完，花蓮把格局拉大，視野放寬，規劃「日出觀光香榭大道整體景觀工程」，用頂級的黑白花崗石，為花蓮人打造一條千年不壞的路，能夠生生不息的大道，讓這條美麗的日出香榭大道，為往後的百年千年發展，並成為台灣的模範。

徐榛蔚上月前往選委會登記時指出，9年來花蓮縣政團隊在傅崐萁引領下，花蓮福利愈來愈好，她會在既有的基礎上更加精進，從花蓮市日出香榭大道、縣道193線拓寬、光復鄉豐羽計畫到豐濱鄉的山海劇場等，與鄉親共同努力，延續完成。