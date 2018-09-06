桃市府出地投資「亞洲矽谷研發中心」 藍議員批五鬼搬運

2018-09-06 23:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕由中華電信子公司光世代建設、桃園航空城公司合資成立的「桃園亞矽創新公司」，預計投資80億元開發物聯網等創新產業基地，桃園市政府則以土地作價35億元給航空城公司投資，占公司49％股份，市府今天在議會專案報告，出席的藍營議員認為高達億元投資案只有四張A4紙張大小說明，根本藐視議會，加上土地價值低估，簡直是五鬼搬運，現場砲聲隆隆。

桃園市議會今天閉會，原本要討論本案，但議員對本案仍有意見，議長邱奕勝也透過管道與市府溝通，希望撤案，留待選後擇日討論，副市長王明德也認為市府的確說明不足，會要求經濟發展局將評估報告送給議員參考，必要時還會辦理現場會勘。

「桃園亞矽創新公司」資本額1250萬元，光世代建設、航空城公司持股比為6:4；未來市府將位於機場捷運A19站旁3.81公頃土地過戶給桃園航空城公司，而「亞洲矽谷創新研發中心」第一期開發案預計投入80億元，桃園航空城公司將以其中1.9公頃土地作價35億元來投資、光世代建設則出資37億元，不足部分則以融資處理。

王明德說，根據實價登錄，青埔住宅區成交行情為每坪42萬元、商業區77萬元，產專區土地評估60萬元並未低估，至於市府股份未過半，主要是參考南港軟體工業園區開發模式，當時負責開發世正開發公司官股只有36％，民股占64％，透過民間公司效率，才能在33個月完工，政府也賺了17億元，未來，創新基地將可帶動1萬1000個工作機會，年營收高達2900億元。

多名藍營籍議員對這個投資案都有意見，舒翠玲、魯明哲、詹江村批評，整個開發案市府股份未過半，沒有監督權，土地價值嚴重低估，根本就是五鬼搬運，不如市府自行開發，或者只提供土地出租，由中華電信主導開發；林正峰、謝彰文、梁為超也認為，市府應該要股份過半取得主導權；黃婉如、陳美梅則認為，這麼大的投資案，溝通、說明不足。

綠黨議員王浩宇也說，南港和桃園條件並不相同，評估還要更謹慎；而民進黨范綱祥也要求，未來「桃園亞矽創新公司」要建立到議會備詢慣例，出席的桃園亞矽創新公司總經理陳光雄也當場同意。