民進黨新世代參選 「高雄青」連線拚議會過半

2018-09-06 13:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨6位參選高雄市議員的新人，今天成立「高雄青」連線，力拚議會席次再次過半。

6人包括江瑞鴻、李雅慧、林智鴻、黃文益、黃秋媖、鄭孟洳，成立大會上，國策顧問黃承國、立委王定宇南下加油，高雄立委趙天麟也現身相挺，在綠營前輩暨近千名支持者簇擁下，氣勢如虹。

事實上，此次並非「高雄青」連線成員初登場，上個月國民黨高雄市長參選人韓國瑜拋出「恢復議員配合款」主張，他們便率先開第一槍，在市議會門口召開記者會，表達嚴正反對立場。

「高雄青」連線來自不同選區，左楠區市議員參選人李雅慧，是主婦出身的政治素人，關注婦幼權益與藝文發展；大岡山區市議員參選人黃秋媖過去發起成立「嗡嗡嗡動保協會」，6年來為5千多隻狗免費結紮；三民區市議員參選人鄭孟洳，過去是高雄市黨部評議委員，也常與祖父鄭新助一同主持電台節目

鳳山區市議員參選人林智鴻，曾任高市府新聞局主秘，具15年地方與中央幕僚經驗，歷練完整；前金、新興、苓雅區市議員參選人黃文益，也有10多年國會助理經驗，提出多項市中心再造主張；仁武、大社、鳥松、大樹選區市議員參選人江瑞鴻，是鄉代、兩屆里長出身，從政年資16年，對於地方建設有獨到見解。

王定宇致詞時說，高雄不論作為海洋首都或南向基地，都須靠議會作後盾，力抗國民黨長久以來的黑金政治，呼籲大家要全力支持這6位新人。

趙天麟則說，看了這6位橫跨5、6、7年級世代，原縣區、市區各半，性別也各半的參選新人，聽了他們的政見，心中非常感動，所謂「青」，代表的就是新鮮與質感，這6位參選人能夠幫助陳其邁，力抗唱衰高雄的韓國瑜，也是民進黨在高市議會能否延續過半的關鍵。

「高雄青」連線表示，接下來會積極在各區，透過徒步掃街與各類有別於傳統的優質活動，宣揚參政理念。