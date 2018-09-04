柯P自打臉？去年要求北農提市場改建替代方案 公文曝光

台北市第一果菜批發市場改建案，去年10月30日市長室會議決議「以整體規劃，一次改建，分階段施工之方案對外說明，反對者要提出替代方案，以供評估。」（記者楊心慧翻攝）

2018-09-04 21:42

〔記者楊心慧、沈佩瑤／台北報導〕台北市議員簡舒培日前在質詢時提問，市府為何不採納台北農產運銷公司總經理吳音寧所提出、可省下11億元的第一果菜批發市場改建版本，引發台北市長柯文哲不滿，回嘴不需要知道該版本，嗆「她（吳音寧）懂什麼東西？」身兼北農董事長的副市長陳景峻也說，該版本未經內部程序討論。但今天卻傳出該版本是柯P於市長室會議中要求，吳音寧才提出。對此，北市府未否認柯文哲曾這樣下指示，但強調北農在程序上仍需在會議中進行報告。

據了解，去年10月30日於市長室會議中，吳音寧曾向柯文哲報告北農對市府版的疑慮，當時會議決議「以整體規劃，一次改建，分階段施工之方案對外說明，反對者要提出替代方案，以供評估。」另外，北農常務董事會議紀錄清楚顯示，今年1月24日，北農董事長陳景峻在會議中也要求吳音寧針對改建案成立小組。

未料，簡舒培在市政總質詢質疑，柯市府為何不採納北農提出的北農版時，柯文哲怒嗆「她懂什麼東西？」換言之，其實柯文哲曾要求北農提出替代方案，未來讓市府評估；陳景峻也在北農董事會中要求吳音寧針對改建案成立小組，事實上，北農會提出北農版，也是市府所要求的。

對此，吳音寧說，10月開會時確實有做出這樣的結論，由於這是市府主導的公共工程，北農是需求單位，只能提出建議，她希望市府能將北農意見納入市府評估。

此外，外界對北農版改建案最大質疑點是，市府版的汽車停車位為1850個，北農則縮減成為1200個，擔心未來會造成停車問題，吳音寧回應，第一果菜批發市場最重要的是拍賣場，當時思考如何在有限的空間需求增加拍賣場，後來考量到第一果菜批發市場廠區內目前只有100多個停車位，經討論後決定縮減停車場面積。

吳音寧進一步指出，市府版的停車位擴增到1850個，北農版則縮減650個，不過仍保留1200個停車位，和現在的100多個停車位比，仍增加許多。

台北市政府發言人劉奕霆則說，柯市長當時在會議中指示，「反對者要提出替代方案」，是認為有異議者應提出其他方案供市府討論；但此事仍須經程序於相關會議中報告，怎麼會沒有透過相關會議討論、卻直接透過議會提出？因此，還是得經程序於會議中進行報告與討論。

陳景峻回應，確實有叫吳音寧成立改建小組，但吳在董事會中只討論改建案進度，並未討論北農版改建案相關規劃。