今告柯P誹謗求償千萬 吳祥輝：會再告違反器官移植

2018-09-04 14:31

〔記者謝君臨／台北報導〕蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝，近期將出版作家伊森．葛特曼寫的「屠殺」一書中文版，吳昨刊登報紙全版廣告，指台北市長柯文哲曾涉入中國器官買賣市場；柯昨否認，並指廣告絕非吳出錢刊登，「吳只是拿錢辦事而已，應該去查誰出錢」，吳認為柯指控不實，今至台北地檢署控告柯涉嫌妨害名譽，附帶民事求償1000萬元，並稱會再來，針對柯違反器官移植的相關條例提告。

吳祥輝受訪時拿出昨刊登的全版廣告內容，表示今到地檢署告柯文哲誹謗，這是昨天刊載的「屠殺」這本書中專訪柯文哲的部分，標題非常清楚，柯文哲說，所有的器官都會來自法輪功，這是書上的記載，柯文哲構成誹謗的幾個事實。

吳祥輝說，第一，市議員陳建銘昨質詢柯，問他是否曾說過所有器官都來自法輪功，柯回這個當然沒有講過；吳強調，這個就是柯講過的話，而且他認可過的東西，今天他為了選舉，為了轉移焦點，他說沒講過這些話。

第二，對他個人而言，「屠殺」本書的台灣出版權已正式授權給他，所以對這本書、對作者、醫生不實的指控，都是妨害他的法定權益，對他個人部分，柯文哲昨說登這個廣告要花100萬元以上，指他背後有金主；吳重申，幾十萬、幾百萬他是有的，他就是自己的金主，不需要人家來請他，他今天就是看不慣柯文哲這個行為，他就是自己的打手。

吳祥輝指出，再來，柯一直在把這件事轉向，說器官移植是很專業的事情，在台灣有從事器官移植的醫生就知道，那個報導是不對的；吳批評，柯再利用轉移焦點的方式，把2014年葛特曼對他的善意做了惡意曲解、斷章取義。

吳祥輝並稱，他要求民事賠償1000萬，並做預告明後天會再到地檢署，針對柯文哲涉嫌違反器官移植的相關條例進行提告。

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