台中綠衣天使超暖心 勇救自摔落水騎士

大甲郵局郵差張岳峰英勇救人受到好評。（記者張軒哲攝）

2025/04/10 16:07

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市外埔一名男騎士昨日中午騎機車行經外埔區鄉間小路，不慎自摔，跌入一旁的水流東圳，因水深及腰，水流湍急，大甲郵局郵差張岳峰及時發現，趕緊下水拉住騎士，爭取救援時間，所幸男騎士傷勢無大礙。今日張岳峰英勇救人消息傳開，獲得同事稱讚。張岳峰說，當時男騎士已經氣力放盡，若再晚5分鐘，就會被沖走，還好附近居民也過來幫忙，才能化解危機。

外埔水流東圳流經永豐里及六分里農村，附近住戶不多，昨日張岳峰輪值外埔區信件遞送，中午12點左右騎機車行經六支巷路與六支巷口，環顧左右來車時，發現一部機車倒在路肩，車尾燈閃爍，卻不見車主，他靠近查看後，驚見一名男子摔落圳溝，雙手拉著繩索，因當時水流湍急，他趕緊下水幫忙拉住男子，並大聲疾呼，路過婦女趕緊報警，並尋找附近住戶，直到一旁的男住戶返家後，趕緊下水協助，前後約花20分，才順利將男騎士救起，並由救護車送至大甲光田醫院就醫。

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張岳峰說，男騎士當時髖骨有擦挫傷，也無力自行脫困。加上水深湍急，還好他正好經過發現，否則會被往下游沖走，後果難料。他自己衣褲都濕透了，但因為還有信件要送，見騎士獲救後，又繼續送信。

光田醫院表示，35歲男騎士到院時意識清醒，多處擦傷，檢查包紮後，自行返家休養。

外埔區水流東圳。（記者張軒哲攝）

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