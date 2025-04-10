川普宣布暫緩對等關稅90天 李正皓：藍白可以把自己埋起來了

名嘴李正皓。（資料照）

2025/04/10 15:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普宣布對中國關稅增至125％，其他國家90天內10％後，資深媒體人趙少康因連日在臉書PO文批評總統賴清德，被網友湧入朝聖留言「反指標」、「大型翻車現場」。對此名嘴李正皓表示，這一個禮拜喊說要報復美國、全面終止投資美國的藍白政治人物，他真的覺得你們可以自己挖一個洞把自己埋起來了。

李正皓在臉書PO文表示，這一個禮拜不管是新台派上線或是皓事之徒他都在說幾件事，川普全面開戰的關稅戰爭不可能撐太久，市場與政治的反彈太大；最終結果是川普舞劍意在習近平；台灣早就有跟川普接觸，台積電赴美只是低消，選配項目是阿拉斯加天然氣。

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李正皓指出，今天川普宣布正式將美國對中國所課徵的關稅提高至125%，其餘超過75個川普批准一項為期90天的暫停行動（PAUSE），並在此期間大幅下調對這些國家的對等關稅至10%。

李正皓續指，國際政治還是政治、狂人政治人物還是政治人物，所以選票、鈔票等政治中的基本元素是不會改變的，抓準基本元素後要預判並不難，接下來美、中大戰真正要開打了，市場不會太好，兩大相爭難為小，但75國都選擇站在美國這邊，要選那邊站並不難。

李正皓直言，至於這一個禮拜喊說要報復美國、全面終止投資美國的藍白政治人物，我真的覺得你們可以自己挖一個洞把自己埋起來了。

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