藍稱「土城看守所等你」 罷團「大安強強滾」嗆：作弊生警告優等生太魔幻

罷免國民黨立委羅智強團體「大安強強滾」9日宣布目前收件2萬4千份，已達法定門檻。（取自「大安強強滾－罷免羅智強」臉書）

2025/04/10 16:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委羅智強團體「大安強強滾」9日宣布目前收件2萬4千份，已達法定門檻。立法院國民黨團「敬告罷團」，罷免連署書若造假、抄襲，是偽造公文書7年以下徒刑的重罪。對此罷免藍委羅智強團體「大安強強滾」志工Amber表示，國民黨一貫犯蠢的反應。要知道在第一階送件時，大安罷團的合格率是所有罷團的第二名，為此罷免羅智強團隊當時還小糾結了一下為什麼不是第一，還不必要的檢討了一下造冊流程還有哪裏可以優化的，作弊生來警告優等生作弊的風險實在太魔幻了。

Amber在臉書PO文表示，昨天在發佈罷免羅智強二階連署達法定門檻新聞後，訊息瞬間炸裂。群內反應不一，大部份民眾的反應很振奮，但也有民眾擔心這樣公布後會不會造成後面連署的障礙，擔心會降低民眾出來連署的意願，其實從3月13日第一天領表開始，罷免羅智強團隊就把目標放在4萬份，而不是門檻的2萬4千份（精確數字是23313）。並且推估過未來40-45天的連署曲線會走什麼型態。

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Amber分析，以6-7週為推估模型，3月13日至3月27日前2週會是罷免羅智強進度的快速衝刺期，這段時間延續一階的熱度加上用簡訊召回一階回簽的民眾，希望目標要達到法定門檻的6成，這樣用4週保底法定門檻才有機會，接下來的2週會進入連署階段最艱困的時期，連署速度放緩，日均連署數量減少，連署疲乏，進入連署微笑曲線的底部，考量連署期間適逢梅雨季節，罷免羅智強團隊當時在設定策略時就希望能盡量增設室內連署點，盡可能方便民眾就近連署。

Amber指出，過去一兩週的天氣對於街頭連署是非常嚴峻的挑戰，就算志工們拼搏全力，罷免羅智強團隊海陸空戰齊發，仍然止不住連署量能下滑的速度，士氣上的打擊可想而知，民眾跟志工夥伴的焦慮也無可避免，但隨着連署數量的增加，罷免羅智強團隊開始能有些數據可以倚賴，例如團隊發現大概還有6000位左右的民眾簽了一階，但是到目前為止還沒回來簽二階，以及其他正在整合的觀察。

Amber續指，從連署低谷揚昇需要一些推動的動能及方向上的調整，公告二階達到法定門檻的用意是因為這是一個重要的里程碑。不只是為了推升士氣，更是因為罷免羅智強即將進入連署階段未來幾週的深水區，這將是另一個重要的起點。

罷免羅智強團隊需要適時讓大家同步知道現在的罷免進度何在，再重新對標後推進下一階段的任務。民眾需要知道罷免羅智強是有機會贏的隊伍，夥伴需要知道每一個人的努力都是極有意義的，罷免羅智強團隊之所以認為連署即將進入深水區的原因在於接下來這個階段，團隊會進入巷戰及更真實的短兵相接，更密集的文宣，更多不同型態的活動，務求團隊能在這麼深藍固化的選區找到不同的民眾。

Amber說，低垂的水果摘完後，後面的挑戰才難，所以24000份不是終點，是邁向4萬甚至是4萬5000的起點，沒有放鬆的本錢，但罷免羅智強是有機會贏的隊伍，這是公告二階達門檻背後的意義，罷免羅智強團隊堅持到現在看到曙光，想要用力抓住這道光向上爬需要大家更有動能的持續推進戰役，不要輕忽國民黨昨天丟出的內參民調。罷免羅智強可以衝破連署份數，不代表現階段罷免羅智強團隊投票就能贏。所以先衝連署不要停，然後票投同意罷免，票票入匭過五成人民才能笑到最後。

Amber回應，她對國民黨昨天丟出民調反擊不意外，並且很高興國民黨幫罷免羅智強團隊省了一筆民調費用。罷免羅智強團隊距離贏還很遠，她願意相信國民黨的內參民調，作為團隊持續努力的起點，至於另一個指控警告罷免羅智強團隊抄襲連署書是重罪，宣稱2萬4000這個數字不可思議的那則新聞，則是國民黨一貫犯蠢的反應。要知道在第一階送件時，大安罷團的合格率是所有罷團的第二名，為此罷免羅智強團隊當時還小糾結了一下為什麼不是第一，還不必要的檢討了一下造冊流程還有哪裏可以優化的，作弊生來警告優等生作弊的風險實在太魔幻了。

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