遭質疑死人連署公投 國民黨批中選會「助選機關？」

2018-09-04 13:09

〔記者施曉光／台北報導〕中選會日前指控國民黨所繳的三項公投案連署書中竟有「死人」連署，涉嫌偽造文書，國民黨代理文傳會主委唐德明今日質疑中選會妄言斷論影射不法，已經超越行政職權，別有政治動機，呼籲全國人民睜大眼睛看看中選會「究竟是行政機關？還是助選機關？」

唐德明並表示，自從公投審議委員會廢除後，中選會就只有形式審查的責任，沒有實質審查的權責，但從受理公投案開始，中選會就不斷擴張職權，實質審查公投主文，甚至要求召開聽證會，現在更傳出可能會直接否決公投案成案，甚至直指國民黨所提的三項公投案，用各種含沙射影的方式，汙衊公投案的正當性。

他強調，中選會身為必須中立的行政機關，絕對不能隨便用這種針對性的清算鬥爭方式，違反民主法治國家基本原則，變相成為助選機關，否則未來可能都要負起相關法律責任。

唐德明說，對於任何不合規定的連署書，只要依法剔除即可，以死亡連署為例，公投案都是廣泛連署，只要支持公投主文者，都可以幫忙影印連署，到底是誰連署，都無紀錄可查，國民黨各地方黨部只是回收整理而已，怎麼會有偽造文書的問題？

他還說，就是因為廣泛連署，不分朝野的公投提案都有死亡連署的問題，中選會只強調國民黨的特殊針對性，顯然別有政治動機，違反民主法治的基本原則，也不符行政中立的基本規範。