國民黨3公投 死人連署破1％ 刑事告發由中選會統一處理

中選會今邀集內政部、刑事局、調查局、各縣市政府民政局開會，針對「全國性公民投票查對程序及判斷原則」研商，正式做出決議，偽造連署之刑事告發，將由中選會統一處理。（資料照）

2018-09-03 20:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨「反空污」三公投提案出現大量抄寫、「死人連署」破1%等偽造文書情況，中選會今日邀集內政部、刑事局、調查局、各縣市政府民政局開會，針對「全國性公民投票查對程序及判斷原則」研商，正式做出決議，偽造連署之刑事告發，將由中選會統一處理。

中選會表示，近日初步清點全國性公民投票案連署人名冊，發現有大量抄寫、疑似偽造情事。

中選會指出，大量抄寫破壞公投民主的公平性，為確保公投案連署的真實性，特召開本次會議，與會的地方代表，認為依法查對有其必要，會中獲得一致共識。

中選會今日做出四項決議，連署有偽造情事者，由戶政機關依據戶籍登記資料，本職權進行查對，大量抄寫即偽造簽名，應予刪除。

其次，戶政機關依法查對，並填具統計表函報中選會，中選會依法公告是否成案，並做成行政處分通知提案領銜人。

中選會提及，查對為行政審查，目的在於決定連署是否有效。偽造連署之刑事告發，由中選會統一處理。

針對大量抄寫判定偽造的程序，中選會今日也決定，各戶政事務所得組成2至5人「大量抄寫判定小組」。

只要戶所人員查對名冊時，發現可疑的偽造情事，可依會議決議原則，綜合判斷為大量抄寫加以刪除，或交由「大量抄寫判定小組」判斷。

中選會強調，綜合判斷的刪除4原則為「參酌連署前死亡、遷出國外、未曾住過、重複簽署、喪失國籍、名字不符，或改身分證統一編號後仍寫原名或原編號等情事。」

中選會指出，1冊內連續多張簽名字跡類似；1冊內連續多張筆跡墨色、濃淡相似；簽名外觀顯然可辨識為偽造，都包含在內。