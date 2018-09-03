遭疑大彎北段官商交相賊 北市府：3天內提報告

2018-09-03 14:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕大彎北段商業宅問題爭議多年，民進黨北市議員高嘉瑜今在質詢中指出，大彎北段是歷史共業，但市府目前僅懲處住戶，但卻沒有咎責上下交相賊的公務員和建商，質疑市府擺爛。對此，副市長鄧家基允諾，3天內向高報告。

台北市長柯文哲今赴議會市政總質詢，市議員高嘉瑜質詢表示，大彎北段商業宅問題違反土地分區使用問題是歷史共業，也涉及建商跟公務員上下交相賊，住戶可能是無辜的卻反而要承擔責任，市府難道不應該先懲處公務員，否則要如何讓挨罰的住戶心服口服？

柯文哲認同高嘉瑜說法稱「講得很有道理」，並透露有囑咐鄧家基將當時涉及大彎北段的公務員等人製成表格，如當時的建管處長是誰等等，「知道誰是有問題的人」。副市長鄧家基則補充解釋，大彎北段是一個過程，是否維持商娛區，現在無法定論，若要懲處個別同仁，政策上會有偏頗。

高嘉瑜直言，這群公務員難辭其咎，既然市府內部已製表，更應先追究公務員的責任，而非住戶，或者一併處理，以示公平？柯回說內部自己懲處有困難，應該要送監察院或司法單位。

鄧家基補充說，大彎北段商業宅的土地使用分區是否維持為商娛區仍未定論，就此懲處恐在政策執行上造成偏頗，不過，他也允諾會進一步分析，3天內向高嘉瑜報告。