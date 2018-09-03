攬肩事件隔年又同台 陳明文、張花冠零互動

縣長張花冠（左4）、立委陳明文（右3）去年出席大士爺文化祭時，陳強行攬張的肩膀講話，事後張花冠告陳明文性騷擾及恐嚇，日前獲不起訴處分，時隔1年，2人再度同台出席，卻零互動。（記者曾迺強攝）

2018-09-03 00:18

〔記者曾迺強／嘉義報導〕一連3天的嘉義縣宗教盛事「神鬼傳奇．神氣活現」民雄大士爺文化祭3日深夜11點結束醮局，紙紮神尊在信眾夾道恭送下火化升天，為普渡祭點帶來最高潮；去年同一場合，傳出立委陳明文強行攬縣長張花冠的肩膀講話，事後張花冠告陳明文性騷擾及恐嚇，日前獲不起訴處分，時隔1年，2人今晚再度同台出席，卻零互動。

今夜11點結束醮局後，紙糊神尊由嘉義縣長張花冠、立委陳明文、民雄鄕長何嘉恒等人及大批信眾簇擁護駕，隊伍從廟口出發，沿西安路西行，預計3日凌晨1點到位於福權村的火化場。

凌晨吉時一到，大士爺紙糊神像在火把引領下，由大批信眾簇擁護駕，走向焚化會場，沿途不斷燃放鞭炮，場面壯觀熱鬧，最後將進行大士爺火化升天儀式，為普渡祭典劃下完美句點。

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民雄大士爺文化祭2日深夜11點結束醮局後，紙紮神尊在信眾夾道恭送下，預計3日凌晨1點抵福權村火化升天。（記者曾廼強攝）