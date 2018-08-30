幼童到漂漂河消暑遭指侵 柯P答詢頻跳針、答非所問

2018-08-30 14:47

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市自來水處委外經營的水上樂園，近日漂漂河洛德城堡發生兩起幼童遭指侵事件，由於嫌犯戴蛙鏡、幼童也無法指認，嫌犯昨天才被逮獲。台北市長柯文哲今於議會備詢時被議員詢及此事，先是頻跳針表示，「台北市暴力犯罪率已在下降」，還說北市有很多監視器、犯罪成本很高；現場議員建議可增加人力、增設監視器，並要求北市檢討場館幼童安全，柯竟還反問，「阿不然你的意見是什麼」。

台北市議員簡舒培今質詢時指出，指侵事件發生至今，犯罪手法一模一樣，直到昨天才查獲嫌犯，指出北市自營的遊樂場館安全出問題。

柯文哲現場先是答覆不知此事，隨後又頻說，目前沒有辦法保障北市完全沒有這樣的犯罪，但北市有很多監視器，北市的犯罪成本很高。

簡舒培進一步指出，洛德城堡標案為台北自來水事業處委外經營，與廠商合約一簽五年，至今連年虧損，加上合約內又未規範保全人力，導致廠商以縮減人事成本精簡支出，形成治安死角。

簡舒培計算，洛德城堡占地三千三百多坪，僅有十七人管理，平均每人要管理一百八十餘坪，指侵事發後才又趕緊增加一人；相較宜蘭童玩節九千多坪土地有超過兩百人管理，平均每人管理卅七坪。簡更批，事件發生後，市府卻再與廠商續約五年，無檢討改善機制。

柯現場又回稱，「重點不在人力 重點在效果，重點要看監視器」；並再度強調北市暴力犯罪率已在下降。

自來水處處長陳錦祥趕緊出面緩頰，表示此次事發後檢討疏失面，監視器確實要加強，盡量防範，並要與廠商重新議約。

現場簡舒培要求市府應該通盤檢討北市自營場館的安全問題，直指北市社會安全網出問題。柯面對質詢則回，這要與廠商重新議約，看要增加設備還是要做什麼，還反問議員，「阿不然你的意見是什麼」？柯又說，「要增加人也可以，看場地要多少人才能做到國家標準，國家有國家標準，」直說北市已經符合國家標準。

簡舒培指出，市府自營場館、並作為發包單位，應該要求、規範，認為市府不該推諉卸責。柯又回，「台北市在全世界的治安是很好的，個案要改善還是要改善，改善方法也可以討論，但我不可以隨便更改設置人力標準。」

質詢現場氣氛尷尬，最後柯才回，要叫水處與警局去思考相關配套措施，個案上若已與廠商續約，就會要求廠商重新議約。