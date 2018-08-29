澎湖縣長選舉出現第7人 年底五合一參選爆炸

2018-08-29 21:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖百里侯之爭呈現參選爆炸，除了原先表態的6名選將外，又出現第7人，前海洋公民基金會執行長翁珍聖，明日將與反賭理事長傅靜凡連袂前往登記；而縣議員也是百家爭鳴，呈現多黨參選的民主局面。

原本已是6搶1的澎湖縣長寶座之爭，現任民進黨籍縣長陳光復、大東山珠寶呂華苑、澎科大教授吳政隆、旅外企業家陳大松等4人，已完成登記，代表國民黨的前縣長賴峰偉、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發，明日將前往登記，現又傳出再增一名戰將：前海洋公民基金會執行長翁珍聖。

翁珍聖長期關注海洋議題，更是澎湖反賭大將，與另一反賭聯盟理事長傅靜凡，明日連袂前往選委會登記，一人參選縣長，另一人參選縣議員，使得今年澎湖縣長參選人達到7人，再創歷史新高紀錄；翁珍聖表示，參選主要是闡述理念，尤其是已現疲態的花火節存廢問題。

除了百里候參選爆炸外，縣議員也不惶多讓，今日續有民進黨籍的陳慧玲、呂黃春金、陳永和、無黨團結聯盟胡松榮、無黨蘇陳綉色、藍凱元、國民黨籍呂光宇登記馬公第一選區縣議員；無黨團結聯盟成萬貫、民進黨蔡清續、無黨陳進兩登記參選湖西第二選區；無黨宋國進登記參選白沙第三選區、無黨陳佩真登記參選望安第五選區縣議員。