民團暢談住宅政策 蘇貞昌批新北租金補貼粗糙

長期關切住宅政策的四大民間團體「社會住宅推動聯盟」、「房市行動改革組織」「OURS都市改革組織」、「崔媽媽基金會」，今天（29）日上午與新北市長參選人蘇貞昌會談住宅政策。（記者賴筱桐攝）

2018-08-29 17:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕長期關切住宅政策的四大民間團體「社會住宅推動聯盟」、「房市行動改革組織」、「OURS都市改革組織」、「崔媽媽基金會」，今天（29）日上午與新北市長參選人蘇貞昌會談住宅政策。蘇貞昌支持推動社會住宅，同時提及新北市目前租金補貼措施過於粗糙，他上任後將檢討改革。

四大團體代表向蘇貞昌提出四大建議，包括引導市場空屋釋出、落實可負擔租金、持續推動社會住宅以及學生居住問題納入住宅政策。

蘇貞昌表示，若他當選市長，將積極推動社會住宅，配合中央2024年預估新北市有5萬2千戶的目標努力，未來會以政策工具鼓勵民間投資興建，也會因地制宜，並於社宅納入長照、托育設備等社福資源。

蘇貞昌指出，目前新北市租金補貼作法太過粗糙，不夠公平，也不符合住宅法「可負擔租金」的精神，未來上任後將檢討改革。

另一方面，蘇貞昌提到，新北市最需要社會住宅，如果中央協助興建，歡迎都來不及，地方政府還要對中央政府課收地價稅與房屋稅，就不公平，這樣等於「左手收右手的稅，一點意義都沒有」，況且其他五都已宣示或通過，由政府興建社會住宅的房屋稅與地價稅率降為0％，只有新北市不願意。

蘇貞昌說，如果他當選市長，會說服議會比照其他五都稅率降為0％，讓中央的協助更有效率，社宅租金也能降低。