林為洲用棄選換立委提名機會？律師籲檢調啟動偵查

2018-08-29 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕先前傳出國民黨主席吳敦義24日揚言只要林為洲不登記參選縣長，往後若自己還擔任主席，下屆立委一定提名他，林當天受訪表示沒有被主席親自詢及此事，但就算有也會婉拒，而林為洲今（29）日宣布退選，律師黃帝穎認為「檢察官應啟動偵查」。

國民黨主席吳敦義24日中午於新竹縣長公館擺下6桌，宴請基層黨籍幹部，席間賓客指出，吳敦義當時公開向在場者說，只要林為洲不登記參選縣長，明年黨主席若還是自己，下屆立委一定給予提名；林為洲當天受訪時指出，近期內的確耳聞主席釋出「善意」。

但林為洲當時強調，吳敦義並無親自或間接來做出「不登記參選，下屆立委就提名」的意表，且就算吳提出此類條件，自己也只能表達謝意但很難心領，這種「私相授受」的作法是林為洲所拒絕接受的；但林今早10點在立院黨團陪同下，召開記者會正式宣布退選，並強調至今仍認為黨內制度不對，希望自己是最後一名犧牲者。

律師黃帝穎對此在臉書上指出，林為洲發生退選的整起情事疑有蹊蹺，令人感到林是否「坐實國民黨提名立委的交換條件？」，檢察官對此宜啟動偵查，因選罷法明訂若以「行求期約或交付賄賂或其他不正利益」，使具有候選人資格者放棄競選，可處3年以上、10年以下有期徒刑，同時處以200萬元至2000萬元罰金，具有候選人資格者也同樣需接受處罰。

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