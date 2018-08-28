王不見王！ 張東正、林世賢先後完成彰化市長登記

民進黨林世賢在登記參選市長之前，於市公所廣場舉辦造勢活動。（記者張聰秋攝）

2018-08-28 14:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕年底5合1選舉登記第2天，由縣議員轉戰市長的國民黨張東正拔得頭籌，率先完成彰化市長參選登記，隨後也是縣議員的民進黨林世賢緊追在後完成登記，另名同樣是縣議員的無黨籍黃玉芬，到今天中午之前，尚未登記。

彰化縣人口數近128萬，是六都以外唯一的百萬人口大縣，年底選戰被視為第七都的概念，彰化縣行政劃分成26個鄉鎮市，其中，縣治所在地的彰化市，人口近24萬人，是全縣最大票倉，年底市長之役，誰能入主市公所，格外受到關注。

張東正今早在國民黨彰化縣黨部主委張曼莉及其支持者的陪同下，於上午10點18分在彰化市公所完成參選市長登記，支持者高喊凍蒜，營造藍營團結氣勢，張東正的妻子、市民代表陳銌銌，年底轉戰縣議員，隨後，支持者繼續陪同陳銌銌到彰化縣選委會完成縣議員參選登記。

林世賢則在總統府國策顧問何黎星等多位綠營重量級人士陪同下，先在市公所廣場進行造勢活動，經由傳遞環保聖火的方式，營造「彰化向前衝、跑出新氣象」的意象，縣長魏明谷、立委黃秀芳、彰化市長邱建富、和美鎮長參選人陳文彬，也行動力挺，現場凍蒜聲更是喊得震天價響。

魏明谷說，4年來，縣府和市公所攜手合作，爭取交通建設不勝枚舉，台中捷運延伸彰化市、和美鎮、鹿港鎮最具代表性 ，未來4年，希望他和林世賢都當選，讓目前縣府市公所齊心合作推動建設的模式繼續薪傳，彰化市真的崛起，繼續再與同樣也能連任的台中市長林佳龍合作，讓彰化市與台中烏日成為烏彰新都市，成為中部最亮眼的城鎮。

彰化縣長魏明谷（左）與彰化市長候選人林世賢力拚都當選，薪傳縣府市公所共推建設的棒子。（記者張聰秋攝）

綠營選將林世賢（右中）今天完成市長參選登記。（記者張聰秋攝）

國民黨張東正（中）在縣黨部主委張曼莉（左2）及支持者陪同下，舉臂高呼凍蒜。（記者張聰秋攝）