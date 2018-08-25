姚文智批「兩岸一家親」 柯P反酸「新人」

2018-08-25 11:56

〔記者黃建豪／台北報導〕針對親民黨主席宋楚瑜，認同台北市長柯文哲所提「兩岸一家親」一說，民進黨台北市長參選人姚文智日前批評，「他們找到通關密語沾沾自喜」，並認為首都市長不應該講兩岸一家親。

柯文哲今天回應此事，仍強調兩岸一家親不涉及政治，他覺得這算是在城市交流層面，所以「Its'OK」。

柯文哲重申，沒有一個國家會把前途壓在其他國家對他的善意上，所以台灣是這樣，經濟要穩固，國防還是要注意、要準備。

隨後有記者追問「姚文智是不務實嗎？」柯文哲回了一句「新人」後，與發問記者一同當場笑開。