揭朱侯執政6大缺失 蘇辦痛批新北市府「三無」

2018-08-23 20:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人林淑芬、張宏陸今天（23）日召開「朱侯8年施政6大缺失」記者會，張宏陸以無心、無能、無效率「三無」形容新北市政府，並批評國民黨新北市長參選人侯友宜擔任7年多副市長，竟不敢接受市政辯論，證明過去任期「混很大」。

6大缺失分別是：無法處理污水問題、無法輔導夜市經營、長照預算繳回近3億元、花大錢蓋蚊子館、河川整治失敗及不尊重生命。

林淑芬說，三鶯水資源中心預算9億元，啟用至今接管率僅5％，今年6月更爆出八里污水處理廠32部機器損壞27部，新莊抽水站4台抽水機組曾同時3台故障。此外，板橋文創夜市、三重星光夜市、新莊輔大夜市、樹林大安夜市接連關閉，被議員諷刺是「夜市殺手」。

林淑芬指出，中央去年補助新北市7億8000萬元長照預算，市府不但沒用完，還退回3億多元，其中，「日間照顧─充實設備設施費、修繕費」的408萬補助經費竟全數繳回。

張宏陸說，在河川整治上，板橋湳仔溝花14.7億元依舊污臭；林淑芬補充，她爭取中央補助改善蘆洲鴨母港溝，前後花費6億元，整治兩次仍惡臭不堪，民眾都不敢去散步。

張宏陸說，市府花大錢蓋蚊子館，例如新莊副都心的中港大排願景館，去年平均1天不到10人參觀，汐止文化中心展覽館荒廢7年。市府在動保、護樹議題不尊重生命，將民眾撿到送往八里動物之家的盲狗，載到山上丟棄。「大樹之家」移植樹木大量死亡，變成樹木墳場，這些都是侯友宜副市長任內發生的事，侯至今不敢接受辯論，可見過去7年「混很大」！