南投五合一選舉起跑 監票工作大家興趣缺缺

南投縣選舉委員會副總幹事黃志聰公告受理縣長及縣議員參選人領表及登記情形。（記者謝介裕攝）

2018-08-23 13:47

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣選舉委員會公告縣長、縣議員、13鄉鎮市長及代表、村里長等五合一選舉，從今日起受理參選人領表作業，8月27日起開始受理登記，迄8月31日截止，惟因5項選舉有5種選票，增添投開票作業不穩定的變數，以致各界擔任選務人員的意願普遍不高，使得選務工作人力不足的問題更加嚴重，縣府則允諾全力動員所屬機關單位人員參與，以利選務工作進行。

依選罷法規定，投開票所選務人員之中，必須要有二分之一的人具備公教人員身分，且依投開票所公民投票數多寡，配置的人力也從9至15人不等，縣選委會初估包括維護投開票所秩序的員警在內，總人力需求約8000人，換言之，公教人員至少須4000人。

曾擔任選務工作的陳姓老師透露，五合一選舉，除了可能出現選民領錯票、投錯票匭等狀況以外，萬一剩餘票數與投票數、選舉名冊不符，甚至發生選票短少等意外或糾紛時，更可能害到自己吃上官司，因此公教人員普遍心存「多一事不如少一事」心態，對選務工作可說是避而遠之、敬謝不敏。

南投縣選委會副總幹事黃志聰指出，此次各投開票所公民投票數以1300票為設置原則，就是要減少狀況發生，因此，與前次五合一選舉相較，全縣投開票所將從原先483所增至488所，且所須約4000名監票相關人員，在擔任縣選委會代理主委的縣府秘書長洪瑞智居中協調下，人力不足問題也已獲改善。

南投縣此次五合一選舉，席次與前次一樣，應選縣議員37席、13鄉鎮市民代表163席及村里長262席，8月31日受理登記截止後，10月19日舉辦五合一選舉候選人號次抽籤，11月20日公告選舉人數，並在11月24日進行投開票工作。