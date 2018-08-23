林冠勳選舉看板主打「重罰酒駕」 網友笑：有夠諷刺

PTT網友則貼出林冠勳的選舉看板，上頭就寫著「重罰酒駕」，引起許多網友諷刺。（圖擷取自PTT）

2018-08-23 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市中正萬華區議員參選人林冠勳，昨日晚間疑涉及肇事逃逸以及叫助理「頂包」，凌晨在警方調查下，林冠勳坦承酒駕肇事。有PTT網友則翻出林冠勳掛在萬華區國興國宅上的選舉看板，上頭就寫著「重罰酒駕」，引起許多網友諷刺。

林冠勳座車在昨晚9點16分行經汀洲路一段時左轉過快，以至於後方的顏姓女騎士反應不及，擦撞轎車尾部，但轎車沒有停車處理，反而肇逃。事後顏女報警，肇事轎車返回現場，駕駛座走出林冠勳的王姓助理，並坦承事他駕車肇禍，此時林冠勳則坐在副駕。

警方對王男和顏女進行酒測，酒測值均為0，但林冠勳酒測值達0.3毫克，林冠勳在酒測完接受檢單訊問後便以家中有事為由離去。不過顏女質疑，案發當時疑似是林冠勳開車，怎會由王姓助理認罪？警方凌晨再度要求林冠勳接受調查，林冠勳這時才坦承酒駕，而警方指出，王姓助理第一次在現場的確表明是他開車，而林第二次偵訊時改口酒駕，兩人最後各依肇逃、公共危險，偽造文書罪嫌移送法辦。

許多網友也針對林冠勳酒駕作為熱議，紛紛表示：「上一個酒駕的退選了，這個看著辦囉～」、「居然還要推脫，不愧是KMT。」、「說了一個謊就要說更多謊來圓謊。」、「有阿童在前面，這個不退選說不過去啦。」還有網友貼出林冠勳的選舉看板，上面清楚地寫著「重罰酒駕」，並表示對照如今作為實在諷刺。