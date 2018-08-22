只有中國角度太片面 賴清德：新課綱更有世界觀

2018-08-22 23:22

〔記者李欣芳／台北報導〕針對12年國教社會領域課綱草案爭議，行政院長賴清德今天表示，新課綱「只有含括，沒有排除，也沒有所謂去中國化的問題」，而是更世界化，，台灣是多民族國家，希望未來孩子看待台灣歷史是一個立體、完整的歷史，更有世界觀，而不是只從中國角度看台灣歷史。

刻正審議的12年國教社會領域課綱草案中，高中歷史新課綱將原本朝代編年史的方式，改為主題式教學，並分為台灣、東亞、世界3個分域，原本相對獨立的中國史，納入東亞史脈絡討論，遭部分團體抨擊「去中國史」、搞文化台獨。

紐西蘭北部毛利族部落（KARETU）青少年訪問團來台灣進行文化尋根之旅，拜會行政院。賴清德今天接受中央社專訪時表示，毛利族的孩子來台灣尋根，他們認為台灣是南島語族的發源地，這是台灣最早的原住民文化，隨後的中國文化、荷西文化、日本文化，乃至戰後影響台灣的西方文化，都是台灣文化的一部分，新的課綱只有含括，沒有排除，也沒有所謂去中國化的問題，而是更世界化，「中國文化也是台灣文化的一部分，現在已經是這樣」。

賴清德表示，過去歷史教學看到的只是一個側面、一半的故事，讓學生對歷史的認識不夠立體，跟今天生活的脈絡是斷裂的，新的歷史教學要讓學生看到故事全貌，對過去有完整的理解，才能更清晰的認識現在。

他舉例說，台南的大人物「開台聖王」鄭成功，過去只有從中國史觀去看，說鄭成功是民族英雄，但從日本人來看，鄭成功是中日混血，日本跟中國的跨國生命經驗代表；從荷蘭人來看，是Coxinga（荷蘭語的「國姓爺」），是武裝海商的霸主；從台灣島上的原住民來看，則又是另一個角色。

賴揆強調，台灣是多民族國家，看待台灣的時候，的確應該要有世界觀，更立體、更全面，「這課綱的走向是好的」，希望未來孩子看待台灣歷史，是一個立體、完整的歷史，更有世界觀，而不是只從中國角度看台灣歷史。