王見王！侯友宜、蘇貞昌同場 短兵相接一秒握手

民進黨新北市長參選人蘇貞昌與國民黨新北市長參選人侯友宜今晚同時受邀出席「中華民國驗光師公會全國聯合會理事長暨理監事就職典禮」，兩人在門口碰頭，僅握手一秒鐘即錯身而過。（民眾提供）

2018-08-21 20:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕短兵相接！民進黨新北市長參選人蘇貞昌與國民黨新北市長參選人侯友宜今晚同時受邀出席「中華民國驗光師公會全國聯合會理事長暨理監事就職典禮」，兩人時間雖刻意錯開半小時，但侯友宜離開前，恰好與剛抵達會場的蘇貞昌在門口碰頭，雙方「王見王」，僅握手1秒鐘即錯身而過，未多加寒暄，現場氣氛和諧，少了平日隔空交戰的火藥味。

談到我國與薩爾瓦多斷交的議題，侯友宜認為，台灣面對國際情勢艱辛，國人一定要團結在一起，兩岸之間應該互相尊重、包容，大家一起共同面對現在國際間的處境。

蘇貞昌表示，中國一再出手奪走我們的邦交國，我國外交處境艱困，中國不斷打壓，壓縮我們的國際空間，台灣人只有更加團結，才能在世界有立足之地。

蘇貞昌指出，台灣不去危害任何人、任何國家，台灣在亞運有這麼好的成績，台灣在很多方面對世界貢獻非常大，中國卻為了政治目的打壓台灣，台灣人要更團結、自立自強，才不會被中國給悶死，我們一定要更努力，大家要更團結、支持政府，讓政府為大家做事。