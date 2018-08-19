第一次就獻給國民黨 法界：李君豪提釋憲「兩套標準」

永社今日舉行「釋憲雙重標準？北高行『護產裁定』爭議探討」座談會，強烈質疑北高行法官李君豪有「兩套標準」，當年審理同志祁家威案，不主動提釋憲，這次遇上國民黨，法官生涯的第一次釋憲，反倒主動獻給國民黨。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-08-19 20:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北高等行政法院法官李玉卿、鐘啟煒、李君豪3位法官在6月11日裁定，因不當黨產條例有違憲之疑義，在司法院大法官釋憲前，停止中投、欣裕台公司行政訴訟程序。對此，民間社團「永社」今日舉行「釋憲雙重標準？北高行『護產裁定』爭議探討」座談會，強烈質疑法官李君豪兩套標準，當年審理同志祁家威案，不替婚姻平權提釋憲，這次遇到了國民黨，法官生涯第一次提釋憲，反倒主動獻給國民黨。

據了解，同婚釋憲案起因於同志祁家威與男性伴侶，於2013年3月至台北市萬華區戶政事務所登記結婚被駁回，後經行政訴訟後，又敗訴定讞。

元貞聯合法律事務所律師翁國彥今日指出，黨產案裁定聲請釋憲的合議庭，3位北高行法官之一的李君豪，正巧也是2014年北高行審理祁家威同婚行政訴訟案的受命法官。

「釋憲雙重標準」座談會上，律師翁國彥、專欄作家苗博雅皆質疑，北高行法官李君豪有雙重標準，面對祁家威同性婚姻案，不會主動為同志提出釋憲案，今年遇上了國民黨中投、欣裕台案，法官生涯的第一次提釋憲，就是幫國民黨提出。

更令人費解的是，行政法院少見主動自己幫被告寫釋憲聲請書，法官李君豪的第一次提釋憲就是給了國民黨，而不是給了祁家威；苗博雅批評，行政法院為何會對於不同的聲請者，有如此明顯差別待遇，還自動自發幫國民黨寫好釋憲聲請書。

此外，黨產會委員表示，國民黨名下資產高達189億元，包含黨營事業中投、欣裕台公司，坐擁龐大黨產堪比財團，非來自合法的政黨補助款、黨費收入，這算是「一般人民」嗎？

委員批評，北高行3法官在釋憲聲請書中，竟然把「吃銅吃鐵」國民黨視為「一般人民」，還幫國民黨提出釋憲，這是整個司法最荒謬之處。