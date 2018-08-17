高思博陣營控論文抄襲 郭國文：以訟止謗反霸凌

郭國文（左）說，會提起訴訟，遏止選舉歪風。（記者邱灝唐攝）

2018-08-17 17:18

〔記者邱灝唐／台南報導〕博士論文抄襲風波持續延燒，國民黨台南市長參選人高思博陣營今天再質疑，民進黨台南市長參選人黃偉哲陣營發言人郭國文為掩蓋抄襲，施壓成功大學，連夜要求校方傳真審查公文。郭國文再度召開記者會，強調會提起訴訟，以示清白，遏阻選舉歪風。

高思博陣營昨天向教育部和科技部檢舉郭國文博士論文抄襲，今天再發聲明說，他們15日下午4點半發出採訪通知，主題是「政務官論文抄襲，退出政壇」，根本沒點名是誰，但郭國文卻在當晚7點多請成大傳真今年3月的審查公文，拿來當做回擊工具，這不是心裡有鬼是什麼？

成大企管系退休教授楊澤泉也於臉書說，他曾用學術界常用的驗證是否抄襲的軟體Turnitin，放入第一章內容卻出現27％的抄襲率，香港中文大學以10％認定中文論文是否抄襲，英文則是「用語意」超過5％，但他向成大教務處檢舉，得到的卻是教務處不管學術的回應。

對此，郭國文也召開記者會反擊，抨擊高思博因選情告急而北上求助，卻不明究理引用楊澤泉提出的抹黑造假資料，他決定「以訟止謗反霸凌」，對前台南校長黃秀霜、立委陳宜民、政大教授李明、國民黨發言人王鴻薇及退休教授楊澤泉等人提告「加重誹謗」，日後若再有人以記者會或在社群媒體散布、轉傳，每見一次就告一次，以維護個人名譽清白。

郭國文說，盼能端正選風，讓負面的選戰手法不再，尤其楊澤泉曾多次檢舉他的博士論文，甚至還為此召開教評會、學術倫理審查委員會檢視，審議結果都沒問題，請國民黨別再以政治手段干預學術。