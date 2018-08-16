4台人在關島非法打工遭起訴 外交部今確認

外媒報導4名台籍女子在美國關島非法打工，遭當地檢方起訴。外交部表示4人目前正留置在關島監獄，該案已進入司法程序，我駐館人員將在尊重司法前提下，確保國人基本權益。圖為外交部發言人李憲章。（資料照）

2018-08-16 12:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕外媒報導4名台籍女子在美國關島非法打工，遭當地檢方起訴。外交部今天確認4人均持台灣護照，並表示4人目前正留置在關島監獄，該案已進入司法程序，我駐館人員將在尊重司法前提下，確保國人基本權益。

4名台灣籍女子涉嫌在今年6月至7月間，持觀光旅遊簽證進入美國關島，卻被當地臥底警察發現，她們在1間「野蘭花酒吧」（Wild Orchid Lounge）非法打工，4人於當地時間週二遭關島檢方以簽證欺詐罪名起訴。

外交部發言人李憲章今天表示，我兼轄關島業務的我駐帛琉共和國大使館，向關島執法單位查證後，已確認4人均持台灣護照，目前正留置在關島監獄。李憲章並表示，本案已進入司法程序，我方將在尊重司法程序前提下，確保我國人基本權益。駐館人員也將持續掌握本案詳情及後續發展。

李憲章也呼籲國人，到國外旅遊要注意簽證類別是否符合目的，千萬不要持僥倖心理，做出違反當地法律或風俗習慣的事情。以免觸法遭罰，不僅影響個人前途，也損害國家形象。