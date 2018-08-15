枋寮也有東奧正名連署站 他氣切不能言語仍力催不缺席

2018-08-15 22:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全台東京奧運正名連署如火如荼進行，屏東枋寮火車站前的擔仔麵店老闆吳建豐雖患咽喉癌並經氣切手術已不能言語，但他「無聲的力量」不僅不缺席，還提供店面供人來簽署連署書，1週下來，已有近1千份，今天獲訊全台現已突破20萬份，他高興地透過書寫靠訴大家，「連署正名我們是台灣」！

東奧正名連署原本枋寮並未設站，屏南公共事務會和自由台灣黨屏東辦公室合作，自主發起地方性連署，起初份數不多，但後來改由主動走入人群發送，回收效率提高，連署1週就有近1千份，以近2萬5千人比例來說算是不低。

熱心的吳建豐提供枋寮火車站前的「站前擔仔麵」店面供連署，今天得知突破20萬份消息後高興寫下「連署正名我們是台灣！」放在連署書盼續催連署突破28萬份門檻，經過枋寮的賴姓遊客聞名而來吃晚餐，發現有連署活動也來簽署，他說，之前都沒有經過簽署地點，去墾丁玩前發現有連署活動也把握機會趕緊簽署。

自由台灣黨屏東辦公室主任丁勇智指出，奧運是「台灣」宣傳的最佳體育盛事，但目前連署是令人感到「政府冷、民間熱」，他並不灰心，到連署截止日剩10天，枋寮的正名連署目標預計為3000份，盼對內團結台灣，對外則能夠讓台灣發聲，現在台灣遭中國打壓，台灣人更應該勇敢的站出來為台灣正名，連署點除麵店外，還有自由台灣黨屏東辦公室、活力青企業社及屏南公共事務會等。