童仲彥宣布退選 同選區參選人建議租的看板這樣用

日前酒駕肇事的台北市議員童仲彥宣布退出年底選戰，向社會大眾及選民鞠躬道歉。（資料照）

2018-08-14 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥日前酒駕自撞，被依「公共危險罪」送辦，昨（13日）鞠躬道歉並宣布退出年底市議員選舉，還說已付費租用到投票日的看板，願意不分黨派無償提供使用。對此，同選區社民黨議員參選人許菡芸建議，童仲彥的看板可提供給「反酒駕」和「反家暴」公益團體，當作公益使用。

許菡芸在臉書表示，很高興看到童仲彥宣布退選，願意貫徹自己的口號，做一個「了不起，負責」的政治人物。她也說，「酒駕，可以說是台灣社會的共同敵人。根據警政署統計，近十年因酒駕造成的死亡人數為88053人，等同於八萬八千多個家庭，因為一個人一時的貪杯，就此破碎。」

許菡芸指出，這10年來，一共有25位政治人物因酒駕登上媒體版面，這些還不包含私下解決的人數，「但竟然只有一位前議員，因三度酒駕而解職服刑」。她也感嘆，如果要連3次酒駕，才能讓一個政治人物付出代價，也難怪傳統政治中的飲酒文化，歷久不衰。

針對童仲彥表示已付費的看板願意無償提供使用，許菡芸則建議，「鼓勵童仲彥將看板廣告提供給反酒駕、反家暴的公益團體」，做為公益使用。