民調直直落？ 黃偉哲陣營反譏：虧雞民調超越高思博

2018-08-13 20:00

〔記者蔡文居／台南報導〕針對藍營指黃偉哲民調直直落，民進黨台南市長參選人黃偉哲競選發言人蔡旺詮今天表示，目前坊間熱議「林義豐（虧雞福來爹）民調超越高思博」，高思博是否能代表國民黨持續「保二」，才是藍營目前真正該關心的事情。

蔡旺詮表示，不論各媒體民調結果，黃偉哲均以四成左右支持度呈現穩定領先態勢，反觀高思博從未提出任一份具公信力的民調數據，如果國民黨堅持用這種「安慰式民調」來哄高公子歡心，他們也只能尊重祝福。

蔡旺詮說，高思博離開台南10年，選舉到了才呼朋引伴到台南遠足郊遊，以「行腳」之名，行「馬朱吳」國民黨「3個夕陽」的總統大位角逐之實，把高家女婿朱立倫和新北接班人侯友宜，安排在人口最稠密的永康及原市區，卻把黨主席吳敦義安排在偏遠山區，高思博這種「挺朱打吳」的「行腳」，明目張膽把台南鄉親當作「籌碼」，協助高家女婿角逐國民黨總統提名，藍營支持者全都看在眼裡。

蔡旺詮指出，朱立倫在2016年有「淡水阿嬤」勸進參選總統，高思博在2018年有「市場阿姨」背書「在台南長大」。但有趣的是，竟然高思博陣營發出的新聞稿，也只敢說「高思博從小在台南長大」，而不敢論及高思博自2008年以後都在哪邊逍遙？高思博可說是自家陣營「市場阿姨」親自認證的「離開台南10年、選舉才空降回來」的市長候選人。