陳菊：台中要大團結 才能大勝利

2018-08-11 20:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統府秘書長陳菊今天表示，年底選舉非常困難、非常重要，考驗蔡英文執政是否獲得到民眾認同，同時，台中勝利非常關鍵，台中隊要團結，台中才能大勝利。

陳菊今天陪同總統蔡英文到台中市，參加蔡英文為林佳龍及市議員參選人授旗儀式。

陳菊表示，這次選舉要很用心，這次選舉，民進黨面對很多困難，台中市勝利是關鍵，台中隊要大團結，台中才會大勝利，因此不止林佳龍要連任，議會要拼過半。

陳菊表示，蔡英文非常關心台中，覺得此次選舉，代表著蔡英文執政是否得到民眾認同。

陳菊認為，蔡英文的年金改革，做了過去總統不敢做的事，是為了下一代子孫，即使顧人怨，此為蔡英文的勇敢及承擔，蔡願意面對年金問題，台中市要做為改革後盾。

蔡英文並表示，台中市的柳川綠川如同高雄愛河，是有生命的河川，林佳龍還爭取前瞻預算，大樓已起一半，考驗台中，請民眾再給林給四年。

陳菊指出，這次選舉，國民黨一再抹黑，說台中空污是林佳龍造成，心中揪結成一團，台中火力發電廠是國民黨所興建，污染台中如此久，但林佳龍面對空污問題，改善pm2.5，看到林的成績，顯示國民黨做不到，無法做的，但林能一項項改革，給他4年，讓他完成大台中重大的建設，如同台北及高雄，成為台中成為國際城市。