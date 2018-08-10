對上「八家將」 韓國瑜推「三個臭皮匠」發言陣容

2018-08-10 11:01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天北上立法院召開記者會宣布他的發言人團隊，北部發言人由國民黨不分區立委陳宜民、南投縣立委許淑華擔任，南部發言人則由高雄市議員參選人陳若翠擔任，由於最近對手民進黨高雄市長參選人陳其邁也宣布發言陣容「八家將」，韓國瑜以「三個『臭皮匠』對上『八家將』」形容，並期許陳陣營與他進行一場理念論述、純潔高貴的選戰。

韓國瑜表示，他寧願乾淨的選輸，也不要骯髒的勝選，希望陳其邁與他進行一場君子之爭，陳其邁不設競選總部，我也不設，陳不插旗幟，他也不插，但唯一美中不足的是，陳陣營經常出「電」文，扭曲他所發表的政策，他向對手喊話，共同展現給全台灣看，何謂君子之爭，他也會約束自己的團隊，進行一場理念論述、純潔的高貴的選戰。

韓國瑜指出，未來他不會有競選組織架構，不設後援會，沒有競選總部、總幹事，只有幾位發言人，不會迷戀過去組織架構，堅信好好論述，把想法攤在高雄市民的面前，讓市民做選擇，如果市民認同他的理念，就投票給他，不認同的人，就請去投陳其邁。

對於媒體詢問，過去曾提魯肉飯對牛排，最近又以人蔘與地瓜，對比自己與對手，動機究竟為何？韓國瑜說，這只是一種比喻，因為對手到處挖樁、綁樁，他只能不停的拜宮廟，很多地方又去不了，受限很多，資源也不夠，因此這是一場不對稱的選戰，對手資源龐大，「他是人蔘，我只是一個地瓜。」

許淑華則指出，陳其邁陣營最近不斷強調高雄市要在地化、年輕化，國民黨不否認在地化經營，也從未放棄經營高雄，但如果市長選舉一再強調在地化，未免過於狹礙，況且民進黨過去一路來在全台各地插旗成功的情況不少，如果一再以在地化做論述，無法拉大選舉格局。

至於年輕化問題，許淑華說，民進黨如果能給年輕人未來，早就該有一個方向，而不是這次選舉才提出來，韓國瑜主張未來要成立「青年局」，由市府編30億資金，再向外界募款70億，要讓年輕人創意有機會落實，提供創業協助，讓北漂的青年有機會返鄉，在實現各領域創意。

她還說，韓國瑜提出「南南合作」主張，被陳其邁質疑不該仰賴中國大陸市場，但前高雄市長陳菊過去也多次到中國大陸推廣高雄市，一樣沒有放棄大陸市場，韓國瑜主張高雄市未來要與中國大陸不同的省分交流，包括觀光與經濟，並且會響應政府的「新南向政策」，以高雄市為重要基地，做為南部地區發展的領頭羊。